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Ростов и Волгодонск - лидеры по числу новых пациентов с коронавирусом в регионе

Ростов и Волгодонск - лидеры по числу новых пациентов с коронавирусом в регионе
Ростов в очередной раз стал лидером по количеству новых зараженных COVID-19 на Дону. По данным на 6 ноября, в регионе выявили 648 случаев заболевания, из которых 200 - в донской столице. На втором месте по числу инфицированных - Волгодонск (32 человека), на третьем - Таганрог (31).

В Шахтах вирус подхватили 30 человек, в Новочеркасске - 23, а в Азовском и Аксайском районах - по 17. В Новошахтинске пациентами с коронавирусом стали 16 человек, в Азове - 15, а в Каменске-Шахтинском - 12. Немного меньше (11) случаев заражения зафиксировали в Батайске.

В Белокалитвинском районе диагноз подтвердился у 10 жителей, в Егорлыкском - у девяти, а в Мясниковском - у восьми. По семь человек подхватили вирус в Константиновском, Усть-Донецком, Зерноградском, Орловском, Песчанокопском районах и городах Зверево и Донецке. Положительные результаты ПЦР-тестов получили по шесть человек из Неклиновского, Шолоховского, Чертковского, Каменского, Боковского, Миллеровского, Тарасовского и Ремонтненского районов.

В числе новых пациентов с COVID-19 оказались по пять жителей Волгодонского, Родионово-Несветайского, Цимлянского, Кашарского, Матвеево-Курганского, Верхнедонского, Обливского, Заветинского, Сальского, Тацинского, Багаевского районов. Аналогичная ситуация - в Милютинском, Октябрьском, Зимовниковском и Семикаракорском.

По четыре человека из Куйбышевского, Мартыновского, Целинского, Морозовского, Дубовского и Пролетарского районов также заболели. В Зверево диагноз подтвердился у трех человек, а в Советском районе - у одного.
Фото: Алексей Бойко.
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