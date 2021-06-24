Ростов и Таганрог - лидеры по числу зараженных коронавирусом за сутки

Ростов и Таганрог стали лидерами по числу новых зараженных коронавирусом в регионе. Всего новые случаи инфицирования зарегистрировали в 43 городах и районах Ростовской области.По данным на 26 июня, из 199 новых зараженных - 89 - ростовчане. На вторую строчку поднялись Таганрог и Сальский район. Там по семь инфицированных за сутки. Третье место у Азова. Там четверо заболевших.Меньше всего, по одному инфицированному - в Волгодонске, а также в Белокалитвинском, Боковском, Веселовском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Обливском, Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском, Усть-Донецком и Чертковском районах.Стоит отметить, что последние дни в регионе наблюдается рост числа заболевших. Стремительными темпами Ростовская область пятится назад, когда за сутки медики фиксировали больше, чем по 200 заболевших. По словам властей, если такая ситуация будет и дальше, им придется вернуться к прежним ограничениям.