Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов и Таганрог - лидеры по числу зараженных коронавирусом за сутки

Ростов и Таганрог - лидеры по числу зараженных коронавирусом за сутки
Ростов и Таганрог стали лидерами по числу новых зараженных коронавирусом в регионе. Всего новые случаи инфицирования зарегистрировали в 43 городах и районах Ростовской области.

По данным на 26 июня, из 199 новых зараженных - 89 - ростовчане. На вторую строчку поднялись Таганрог и Сальский район. Там по семь инфицированных за сутки. Третье место у Азова. Там четверо заболевших.

Меньше всего, по одному инфицированному - в Волгодонске, а также в Белокалитвинском, Боковском, Веселовском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Обливском, Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском, Усть-Донецком и Чертковском районах.

Стоит отметить, что последние дни в регионе наблюдается рост числа заболевших. Стремительными темпами Ростовская область пятится назад, когда за сутки медики фиксировали больше, чем по 200 заболевших. По словам властей, если такая ситуация будет и дальше, им придется вернуться к прежним ограничениям.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.