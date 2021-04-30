Ростов и Таганрог - лидеры по числу новых заболевших COVID-19

В Ростовской области за сутки медики выявили 227 случаев заражения коронавирусом. По данным на 3 мая, наибольшее число инфицированных - жители донской столицы (75 человек). На втором месте оказался Таганрог (девять человек), а третье делят Каменск-Шахтинский и Шахты (по восемь человек).По семь случаев заражения зафиксировали на территории Неклиновского, Багаевского, Семикаракорского и Сальского районов. В Батайске, Гуково, Новошахтинске, Каменском и Тарасовском - по шесть. Вирус подхватили по четыре жителя Аксайского, Миллеровского, Кагальницкого и Азовского районов. В Зерноградском, Морозовском, Орловском, Красносулинском, Мясниковском, Мартыновском районах, а также Азове и Новочеркасске - по три.Пациентами с COVID-19 стали по два жителя Зимовниковского, Кашарского, Родионово-Несветайского, Октябрьского, Чертковского районов. Столько же заболели в Верхнедонском, Матвеево-Курганском и городах Донецке, Волгодонске. В Боковском, Константиновском, Усть-Донецком, Цимлянском, Волгодонском, Егорлыкском, Тацинском, Белокалитвинском и Веселовском вирус подхватили по одному человеку.За период пандемии инфекцию обнаружили у 88 642 жителей донского региона. Как сообщили в областном правительстве, 4 093 из них не смогли побороть COVID-19. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.