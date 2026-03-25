В ДТП с грузовиком на трассе в Ростовской области пострадали два человека

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло днем 25 марта на автодороге «Матвеев Курган — Родионово-Несветайская». Легковой автомобиль Kia Seed столкнулся с грузовиком ГАЗ-53, в результате чего двое человек оказались в больнице.

По предварительным данным, предоставленным Госавтоинспекцией Ростовской области, 68-летний водитель Kia Seed не обеспечил безопасную дистанцию до попутно движущегося транспортного средства. Это привело к столкновению с грузовым автомобилем ГАЗ-53, которым управлял 38-летний водитель.

Удар был настолько сильным, что передняя часть легкового автомобиля оказалась значительно деформирована. В аварии пострадали водитель Kia и его 68-летний пассажир. Оба доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
Фото: Госавтоинспекция РО
