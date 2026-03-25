Список опасных мест для детей обновили в Ростовской области

Список опасных мест для детей обновили в Ростовской области

В Ростовской области обновили перечень мест, представляющих опасность для детей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В период с 28 марта по 5 апреля пройдут весенние каникулы, когда дети останутся без присмотра родителей, находящихся на работе. Для обеспечения их безопасности и информирования родителей специалисты подготовили карту опасных зон в регионе.

На карте отмечены заброшенные и нежилые здания, необорудованные места для купания и другие объекты, которые могут угрожать жизни и здоровью детей.

Документ, включающий более 200 страниц с адресами опасных мест в различных районах, доступен на сайте по предоставленной ссылке. Помимо традиционных потенциально опасных объектов, таких как кладбища, водоемы и заброшенные здания, в списке указаны и уникальные места. Например, в хуторе Васильевка запрещено играть на детских площадках, а в слободе Дячкино дети не должны находиться на остановке общественного транспорта.

Из всего получается, что детям на каникулах лучше сидеть дома и никуда не выходить.
Фото: DonDay
