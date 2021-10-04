Ростов и Новочеркасск - лидеры по числу новых зараженных COVID-19

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 514 человек. По данным на 6 октября, лидирующую позицию по количеству новых инфицированных удерживает донская столица. За сутки там заболели 188 человек. На втором и третьих местах - Новочеркасск и Таганрог соответственно. В этих городах выявили 14 и 13 зараженных человек.В Новошахтинске диагноз подтвердился у 11 человек. В Батайске, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Донецке, Азове вирус подхватили по 10 человек. В Гуково и Шахтах - по девять, а в Азовском, Сальском районах - по восемь. Пациентами с коронавирусом стали по семь жителей Веселовского, Пролетарского, Обливского, Мясниковского, Аксайского, Неклиновского и Миллеровского.На территории Верхнедонского, Зерноградского, Орловского, Каменского, Песчанокопского, Чертковского, Кагальницкого, Зерноградского, Мартыновского и Багаевского районов заразились по шесть человек. Аналогичная ситуация в Кашарском, Константиновском, Волгодонском, Октябрьском, Милютинском, Зимовниковском, Волгодонском.В числе инфицированных оказались по пять людей, проживающие в Тарасовском, Красносулинском, Боковском, Цимлянском, Тацинском, Целинском районах и Зверево. В Егорлыкском, Шолоховском, Морозовском - по четыре. В Заветинском, Семикаракорском и Матвеево-Курганском - по три. Также заболели по двое в Родионово-Несветайском, Куйбышевском, Усть-Донецком районах. Меньше всего заболели по одному жителю Советского, Дубовского и Ремонтненского.С начала пандемии COVID-19 подхватили 141 674 человек в Ростовской области. Большая часть из них уже выздоровели. К сожалению, всех пациентов ковидных госпиталей медики не смогли спасти. По информации регионального правительства, от инфекции скончался 6 991 человек.