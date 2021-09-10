COVID-19 выявили в 53 районах и городах Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели жители 53 муниципалитетов. По данным на 13 сентября, диагноз подтвердился у 470 человек.Большинство новых инфицированных - ростовчане (190 человек). На втором месте по числу зараженных оказались Азовский, Сальский, Красносулинский, Аксайский районы и Таганрог. Там положительные результаты тестов на COVID-19 по девять человек. В Мясниковском, Семикаракорском районах, а также в Каменске-Шахтинском и Волгодонске - по восемь.Пациентами с коронавирусом стали по семь человек из Волгодонского, Неклиновского, Мартыновского, Багаевского, Верхнедонского и Миллеровского районов. Столько же инфицированных выявили в Шахтах, Батайске, Азове и Новочеркасске.В числе новых зараженных - по шесть жителей Егорлыкского, Чертковского, Константиновского, Зимовниковского, Орловского, Зерноградского районов, Гуково и Новошахтинска. На территории Донецка, Веселовского, Матвеево-Курганского, Шолоховского, Кагальницкого, Цимлянского и Морозовского районов борьбу с вирусом начали по пять человек.По четыре новых заболевших выявили в Каменском, Обливском районах и Зверево. В Боковском, Октябрьском, Тацинском, Целинском, Пролетарском, Усть-Донецком районах - по три. Аналогичная ситуация в Песчанокопском, Ремонтненском и Тарасовском.В Белокалитвинском, Кашарском, Заветинском, Милютинском, Дубовском районах коронавирусом заболели по два жителя. Меньше всего инфицированных по-прежнему в Родионово-Несветайском районе. Там диагноз подтвердился у одного человека.Всего с начала пандемии заболели 130 583 жителя Ростовской области. Из них почти 87% уже выздоровели (113 343 человека). Однако не все смогли побороть опасный вирус. За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 26 человек. По информации регионального правительство, общее число умерших достигло 6 344 человек.