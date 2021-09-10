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COVID-19 выявили в 53 районах и городах Ростовской области

COVID-19 выявили в 53 районах и городах Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели жители 53 муниципалитетов. По данным на 13 сентября, диагноз подтвердился у 470 человек.

Большинство новых инфицированных - ростовчане (190 человек). На втором месте по числу зараженных оказались Азовский, Сальский, Красносулинский, Аксайский районы и Таганрог. Там положительные результаты тестов на COVID-19 по девять человек. В Мясниковском, Семикаракорском районах, а также в Каменске-Шахтинском и Волгодонске - по восемь.

Пациентами с коронавирусом стали по семь человек из Волгодонского, Неклиновского, Мартыновского, Багаевского, Верхнедонского и Миллеровского районов. Столько же инфицированных выявили в Шахтах, Батайске, Азове и Новочеркасске.

В числе новых зараженных - по шесть жителей Егорлыкского, Чертковского, Константиновского, Зимовниковского, Орловского, Зерноградского районов, Гуково и Новошахтинска. На территории Донецка, Веселовского, Матвеево-Курганского, Шолоховского, Кагальницкого, Цимлянского и Морозовского районов борьбу с вирусом начали по пять человек.

По четыре новых заболевших выявили в Каменском, Обливском районах и Зверево. В Боковском, Октябрьском, Тацинском, Целинском, Пролетарском, Усть-Донецком районах - по три. Аналогичная ситуация в Песчанокопском, Ремонтненском и Тарасовском.

В Белокалитвинском, Кашарском, Заветинском, Милютинском, Дубовском районах коронавирусом заболели по два жителя. Меньше всего инфицированных по-прежнему в Родионово-Несветайском районе. Там диагноз подтвердился у одного человека.

Всего с начала пандемии заболели 130 583 жителя Ростовской области. Из них почти 87% уже выздоровели (113 343 человека). Однако не все смогли побороть опасный вирус. За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни 26 человек. По информации регионального правительство, общее число умерших достигло 6 344 человек.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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