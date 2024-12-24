Ростов 24 декабря сковали девятибалльные пробки
Вечер 24 декабря устроил в Ростове настоящий дорожный затор в девять баллов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Карт" на 17:30.
Буквально весь город попал в дорожный затор. Пробка образовалась в самом центре донской столицы - на Большой Садовой, Красноармейской, Текучева, Варфоломеева, Ворошиловском и Кировском проспектах.
Кроме того, пробки образовались на проспекте Сиверса, улицах Спартаковской, Михаила Нагибина, Ленина, Нансена и Турмалиновской.
Не исключено, что в последнюю неделю декабря жители запланировали покупки, чтобы быть готовыми к новогодним праздникам. Пока водителям рекомендуется выезжать по делам пораньше и заранее планировать свои маршруты.