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Ростов 24 декабря сковали девятибалльные пробки

Ростов 24 декабря сковали девятибалльные пробки
Вечер 24 декабря устроил в Ростове настоящий дорожный затор в девять баллов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Карт" на 17:30.

Буквально весь город попал в дорожный затор. Пробка образовалась в самом центре донской столицы - на Большой Садовой, Красноармейской, Текучева, Варфоломеева, Ворошиловском и Кировском проспектах.

Кроме того, пробки образовались на проспекте Сиверса, улицах Спартаковской, Михаила Нагибина, Ленина, Нансена и Турмалиновской.

Не исключено, что в последнюю неделю декабря жители запланировали покупки, чтобы быть готовыми к новогодним праздникам. Пока водителям рекомендуется выезжать по делам пораньше и заранее планировать свои маршруты.
Фото: Яндекс.карты
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