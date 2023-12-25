Ростов сковали девятибалльные пробки вечером 25 декабря
Ростов-на-Дону 25 декабря сковали девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».
К вечеру пробки сковали буквально весь город. Согласно последним данным, дорожный затор образовался в центре донской столицы: на Большой Садовой, Текучева, Варфоломеева, Красноармейской, Ворошиловском и Кировском.
Также пробки сковали проспект Сиверса, улицы Спартаковскую, Михаила Нагибина, Ленина, Нансена, Турмалиновскую.
Вероятно, в преддверии праздников пробки будут наблюдаться часто. Водителям следует рассчитывать время и заранее планировать свои маршруты.