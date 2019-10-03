Российские дипломаты планируют встречу с задержанной в Иране журналисткой из Ростовской области



Консул России в Тегеране сообщил семье задержанной в Иране Юлии Юзик о предстоящей встрече с ней российских дипломатов. Сотрудники консульства отправятся на встречу с журналисткой с врачом, так как у Юлии серьезные проблемы со здоровьем.



Иранцы 8 октября запросили в российском консульстве информацию о том, кто из дипломатов встретится с журналисткой. На данный момент в российской дипломатической миссии ждут подтверждения от иранской стороны по поводу встречи с Юзик.



Ситуация начала проясняться после того, как родственники журналистки написали открытое письмо Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи. Семья Юлии попросила посла объяснить причину задержания и сделать все возможное для возвращения Юзик на родину. Друзья журналистки создали петицию с аналогичной просьбой. На сегодняшний день ее подписали уже более 14 тысяч человек.



Напомним, о задержании Юлии Юзик в Тегеране стало известно 4 октября. Об этом в своем Facebook сообщил Борис Войцеховский. С момента задержания в одном из отелей Тегерана женщине дали позвонить всего один раз. В телефонном разговоре с матерью журналистка успела сообщить, что ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, из-за чего ей грозит 10 лет тюрьмы.



Однако официальная причина задержания Юлии до сих пор неизвестна. Сперва сообщалось, что у нее возникли проблемы с визой, затем о некоем расследовании. Около недели мать четверых детей находится в чужой стране в полной изоляции.