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Информацию о скором освобождении журналистки из Ростовской области опровергли в МИДе Ирана

Информацию о скором освобождении журналистки из Ростовской области опровергли в МИДе Ирана
В МИДе Ирана опровергли информацию о скором возвращении на родину журналистки из Ростовской области, сообщает газета «МК» со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрея Ганенко.

Известно, что на встрече в МИДе России с послом Ирана шла речь о том, чтобы российской стороне получить возможность связи с задержанной Юлией Юзик. О точной дате освобождения журналистки речи не идет.

Напомним, Юлию Юзик задержали в начале октября, предъявив обвинение в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Журналистка успела сделать один звонок матери, сообщив, что ее держат в холодной камере, она спит на полу и судить ее будут в субботу.

По словам родственников журналистки, она давно не была в Израиле, и ее деятельность не связана со шпионажем.

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