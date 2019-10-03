Информацию о скором освобождении журналистки из Ростовской области опровергли в МИДе Ирана



В МИДе Ирана опровергли информацию о скором возвращении на родину журналистки из Ростовской области, сообщает газета «МК» со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрея Ганенко.



Известно, что на встрече в МИДе России с послом Ирана шла речь о том, чтобы российской стороне получить возможность связи с задержанной Юлией Юзик. О точной дате освобождения журналистки речи не идет.



Напомним, Юлию Юзик задержали в начале октября, предъявив обвинение в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Журналистка успела сделать один звонок матери, сообщив, что ее держат в холодной камере, она спит на полу и судить ее будут в субботу.



По словам родственников журналистки, она давно не была в Израиле, и ее деятельность не связана со шпионажем.