Ростовская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Иране, вернулась на родину



Фото: Bookvoed.ru

Юлия Юзик, задержанная в Иране, прилетела в Москву. Самолёт с российской журналисткой на борту приземлился в столичном аэропорту Шереметьево около 6 часов 10 октября.



Из аэрогавани девушка сразу отправилась домой, где её ждали четверо детей. Пока Юля отсутствовала, с ними была бабушка – мама журналистки.



Напомним, гражданку России задержали в одном из отелей Тегерана 2 октября. Накануне, по прибытии в столицу Ирана, пограничники забрали у Юзик паспорт. Россиянку поместили в тюрьму, откуда ей только раз дали позвонить. Она успела сообщить матери, что задержана по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Женщине грозило 10 лет тюрьмы.



Долгое время иранская сторона хранила молчание, не проясняя ситуацию с задержанной журналисткой. Через несколько дней представитель иранского правительства Али Рабии сообщил, что арест россиянки не связан со шпионажем. По его словам, у Юзик возникли проблемы с визой.



Ранее сообщалось, что близкие журналистки создали петицию с требованием вернуть её на родину.