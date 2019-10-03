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Родные потребовали освободить задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик

Родные потребовали освободить задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик
Близкие Юлии Юзик, задержанной в Иране, требуют вернуть её в Россию. Соответствующую петицию на открытой интернет-платформе Change.org создал бывший супруг Юлии Борис Войцеховский.

Автор петиции сообщает, что уже пять дней от Юлии нет никаких вестей. К ней до сих пор не допустили представителей российского МИДа и адвоката. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, девушку содержат в камере.
- В настоящее время Иран объясняет это тем, что у Юлии, якобы, последствия «проблемы с визой», - пишет Войцеховский. - Но очевидно, что причина не соразмерна следствию. Проблема с визой не влечет за собой задержание на несколько суток и полную изоляцию.

Не удается добиться встречи с послом Ирана в России и родственникам Юлии. Они обратились в посольства Ирана в Москве, но пока ответа никакого нет.
- Нынешняя ситуация вокруг нее - молчание представителей иранского МИДа, заключение Юлии под стражу без информирования Консульства РФ, долгое содержание под стражей для «дачи объяснений» без допуска Консула РФ и адвоката - напоминает абсурд, - заключает автор петиции.

Напомним, 38-летнюю Юлию Юзик задержали в Тегеране 2 октября в гостинице, где она остановилась. В номер вломились сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции. Они доставили россиянку в тюрьму. С тех пор ей дали позвонить только один раз. Она успела сообщить матери о задержании по подозрению в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Родные журналистки утверждают, что последний раз в Израиле она была в 2006 году. Пару лет назад она работала в Тегеране корреспондентом. На днях по приглашению она снова поехала в Иран.

Юлия Юзик – уроженка Ростовской области. Она родилась в городе Донецке, училась в Ростовском государственном университете. В 2001 году Юлия переехала в Москву. В своей журналисткой деятельности она специализировалась на исламской тематике и терроризме. В 2003 году вышла ее книга «Невесты Аллаха». Она рассказывала о судьбе 24 девушек так или иначе участвовавших в террористических актах, произошедших с 2000 по 2003 год.

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