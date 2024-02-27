Россия – больше, чем Москва

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Регионы могут вытащить из долговой ямы. Такая новая инициатива ЛДПР активно обсуждалась Леонидом Слуцким с главами регионов во время его рабочих поездок по стране. Сейчас она будет обсуждаться в Правительстве РФ.Речь – про снижение долгов по обременительным обязательствам в отношении бюджетным кредитов. Их предлагается «простить» и направить освобождённые средства на развитие инфраструктуры в субъектах.Судя по свежим данным ЦБ (доклад «Реальная экономика»), долг российских регионов увеличился за минувший год на 14%. Теперь он составляет 3,2 триллиона рублей. Большую часть задолженности составляют бюджетные кредиты из казны. По прошествии времени они только растут, например, Республика Татарстан увеличила долг на 22,2 миллиарда рублей, Нижегородская область — на 22,3 миллиарда рублей и т.д.Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили собственное решение проблемы – с учетом растущей динамики долговых обязательств, перенаправить госдолги на развитие локальной инфраструктуры.Владимир Жириновский еще в 2014 году на встрече с президентом России говорил, что дополнительная поддержка нужна всем регионам страны. По словам политика, корректировки бюджета должны идти в пользу глав субъектов, которые обременены долговыми обязательствами, так как со временем нагрузка только растет. В свое время основатель ЛДПР предлагал объединить мелкие регионы и сделать 30 губерний. Этот принцип имеет экономическое обоснование. Сначала нужно ввести правильное административное деление. Надо создать более эффективную площадку для развития регионов», - считал Жириновский. В продолжение глобальной экономической поддержки регионов выступает сегодня его преемник.— На местах продолжают копиться проблемы: не на что реконструироватькоммунальные сети, нет средств для региональных доплат врачам, учителям, семьям и многое другое, — говорит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. — Это очень странная ситуация, когда наши регионы остаются должны своему же бюджету, а другим странам мы списываем долги. Поэтому мы считаем правильным пересмотреть систему, чтобы поддержать население, создать возможности для регионов реализовать значимые для них инфраструктурные проекты, произвести масштабную реновацию. Наш проект предполагает внедрение механизма, который позволит не тратить деньги на покрытие «долгов», а направить их на действительно необходимые вещи: строительство социальных объектов, реконструкцию дорог, обеспечение населения газом.Эксперты полагают, что новые меры, направленные на снижение задолженности, помогут существенно улучшить региональную инфраструктуру, а также развивать инвестиционные проекты, не отвлекаясь от оперативных проблем.— Леонид Слуцкий проводит сильный региональный аспект, — считает генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR Дмитрий Еловский. — И делает это довольно радикально. Тут и проблема оттока людей из регионов в столицу, и долги субъектов РФ, и разное качество жизни.— Мы всегда были, остаемся и будем партией с ярко выраженной региональной архитектурой. Мы сильны своими регионами, - всегда отмечал Слуцкий. И теперь это вновь находит подтверждение в ключевой позиции политика: Россия – больше, чем Москва.