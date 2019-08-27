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В Ростовской области четыре часа тушат мусорный полигон

В Ростовской области четыре часа тушат мусорный полигон
В Красном Сулине Ростовской области четыре часа тушат мусорный полигон. Тление твёрдых бытовых отходов на свалке началось около 8 часов 29 августа.

Ориентировочная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. На месте работают 26 пожарных и 14 единиц техники, из них от МЧС — 14 человек и 6 единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что ЧП до сих пор не ликвидировали.

Местные жители пишут, что в районе полигона стоит удушливый запах. От места пожара варит чёрный едкий дым.

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