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Сотрудника «Росморпорта» в Азове осудили за служебный подлог

Сотрудника «Росморпорта» в Азове осудили за служебный подлог
В Ростове осудили начальника отдела транспорта Азовского управления «Росморпорт» Романа Михайленко. Ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Судом установлено, что Михайленко вступил в сговор с руководителем предприятия, занимающегося медицинскими справками для водителей госорганизации. Он самостоятельно оформлял все необходимые документы. Так как «Росморпорт» оплачивал эти услуги, предприятию был нанесён ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

В мае 2024 года на чиновника завели уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями». В декабре Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал Романа Михайленко виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

В УФСБ России по Ростовской области сообщили, что приговор вступил в законную силу.
Фото: Дондей
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