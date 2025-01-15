Сотрудника «Росморпорта» в Азове осудили за служебный подлог

Фото: Дондей

В Ростове осудили начальника отдела транспорта Азовского управления «Росморпорт» Романа Михайленко. Ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.Судом установлено, что Михайленко вступил в сговор с руководителем предприятия, занимающегося медицинскими справками для водителей госорганизации. Он самостоятельно оформлял все необходимые документы. Так как «Росморпорт» оплачивал эти услуги, предприятию был нанесён ущерб на сумму более одного миллиона рублей.В мае 2024 года на чиновника завели уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями». В декабре Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал Романа Михайленко виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.В УФСБ России по Ростовской области сообщили, что приговор вступил в законную силу.