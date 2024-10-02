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Романа Корякина выбрали председателем гордумы Таганрога

Романа Корякина выбрали председателем гордумы Таганрога
Депутаты городской думы Таганрога VIII созыва выбрали Романа Корякина своим председателем. Решение приняли на заседании 2 октября.

Роман Корякин родился и вырос в приморском городе. После школы обучался в Таганрогском металлургическом техникуме. В нулевые годы трудился на заводе, а затем перешел на работу в администрацию Таганрога.

В 2014 году его избрали депутатом в городскую думу VI созыва. Однако через несколько месяцев Корякин сложил с себя полномочия. Он занял пост замглавы администрации Таганрога по вопросам экономики.

В 2022 году чиновник ушел в отставку и возглавил таганрогский филиал Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний.

На должности председателя городской думы Таганрога Роман Корякин сменил Инну Титаренко.
Фото: ЕР
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