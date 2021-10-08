Роман Корякин - врио главы администрации Таганрога
Роман Корякин стал временно исполняющим обязанности главы администрации Таганрога. Об этом бывший сити-менеджер Андрей Лисицкий сообщил на своей странице в инстаграм.
Замглавы по вопросам экономики приступит к обязанностям 13 октября. Городская Дума официально приняла отставку Андрея Лисицкого
– Сегодня последний рабочий день в администрации города Таганрога, - написал бывший чиновник. - Благодарю всех за работу, помощь, критику и поддержку. Все перемены только к лучшему.
Андрей Лисицкий занимал должность главы администрации города с 2016 года, однако за эти годы он так и не добился расположения таганрожцев. Чиновник так и не смог наладить работу с водоснабжением и улучшить качество дорог города. О новом месте работы Лисицкого пока ничего неизвестно.