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Роман Корякин - врио главы администрации Таганрога

Роман Корякин - врио главы администрации Таганрога
Роман Корякин стал временно исполняющим обязанности главы администрации Таганрога. Об этом бывший сити-менеджер Андрей Лисицкий сообщил на своей странице в инстаграм.

Замглавы по вопросам экономики приступит к обязанностям 13 октября. Городская Дума официально приняла отставку Андрея Лисицкого

– Сегодня последний рабочий день в администрации города Таганрога, - написал бывший чиновник. - Благодарю всех за работу, помощь, критику и поддержку. Все перемены только к лучшему.

Андрей Лисицкий занимал должность главы администрации города с 2016 года, однако за эти годы он так и не добился расположения таганрожцев. Чиновник так и не смог наладить работу с водоснабжением и улучшить качество дорог города. О новом месте работы Лисицкого пока ничего неизвестно.
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