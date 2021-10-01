РОКБ, где от коронавируса массово погибли пациенты, закупает кислород на 31 млн ру6лей
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» закупит кислород для больных COVID-19. Соответствующий документ опубликовали на сайте госзакупок.
По контракту подрядчик должен предоставить РОКБ 419 952 баллона кислорода для пациентов, болеющих коронавирусом. Поставки рассчитаны до конца 2021 года. Очевидно, на решение закупить такое количество жизненно необходимого газа повлиял рост инфицированных COVID-19. В последнюю неделю медики выявляют более 500 новых зараженных ежедневно. Не исключено, что без этих 400 тысяч баллонов кислорода может не хватить на всех пациентов.
Сумма контракта составляет почти 31,1 миллиона рублей. Медучреждение планирует оплатить кислород за счет средств, полученных в 2021 году на обязательное медицинское страхование. Заявки на участие можно отправить до 12 октября, а 14-го числа станет известен победитель.
Накануне глава СК РФ поручил доложить о расследовании дела по факту гибели пациентов в РОКБ. В октябре 2020 года там скончались 13 человек. Предварительной причиной смерти стал недостаток кислорода. Судя по всему, у больных было сильное поражение легких из-за коронавируса. Их подключили к искусственной вентиляции, но в медучреждении были проблемы с поставками газа. После публикации истории в СМИ за дело взялись правоохранительные органы. Однако расследование продолжается уже почти год.