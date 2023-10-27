РОКБ потратит более 2 миллионов рублей на охрану до конца года
Ростовская областная клиническая больница ищет охрану на месяц. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
От подрядчика требуется следить за безопасностью на территории медучреждения на улице Благодатной, 170, в том числе проверять ручную кладь посетителей, проводить осмотр и выявлять подозрительных лиц. Круглосуточно под охраной будут находиться шесть постов. Трех человек поставят на главный корпус, по двое – на главный въезд и кардиохирургический корпус, по одному – в приемном отделении и на пропускном посту входа на территорию больницы. Еще один охранник понадобится в поликлинике. Его график работы предусматривает только будние дни с 8 до 17 часов. Кроме того, есть пост вне объекта. Речь идет о вертолетной площадке на берегу Дона. Там охрана нужна круглосуточно, даже по выходным и праздникам.
Оружия у сотрудников не будет, только спецсредства: защитный жилет, рация или телефон, ручной детектор металла, нагрудный видеорегистратор, наручники и резиновая дубинка.
Охрана необходима с 28 ноября по 31 декабря 2023 года. За месяц услуг больница готова заплатить 2,3 миллиона рублей собственных средств.
Ранее подобный тендер публиковало еще одно ростовское медучреждение - ГБСМП-2. Безопасность больницы в течение 2024 года обойдется ей почти в 22 миллиона рублей. Правда, там охрана будет вооружена и при необходимости сможет вызвать подкрепление.