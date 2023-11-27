Родственникам пропавшего бойца СВО из Ростовской области отказали в поисках

Фото: супруга Николая Надежда.

В Ростовской области продолжают искать 31-летнего участника СВО. Жена Николая Басова – Надежда – пожаловалась на бездействие правоохранителей и волонтеров в поисках супруга.Уроженец города Гуково пропал без вести еще в начале ноября. Не так давно он вернулся из зоны СВО в отпуск к семье и двум дочкам. В один из вечеров он ушел на встречу с друзьями и после этого перестал отвечать на звонки и сообщения. Надежда пыталась самостоятельно отыскать любимого. Она обзвонила всех родственников и друзей, но те не знали, где может пропадать мужчина. Девушка сначала подумала, что он просто решил отдохнуть, и не обращалась в полицию. Однако через некоторое время все же написала заявление. Еще через неделю обратилась к волонтерским отрядам.- Наша семья очень надеялась на помощь поисковиков. Но нам с матерью Николая отказали. Как только я сказала, что муж — участник СВО, сразу услышала отказ. Я пыталась объяснить, что он пропал не в зоне спецоперации, а дома в отпуске, но добровольцы меня и слушать не стали. Сказали, что участников СВО они ни при каких обстоятельствах не ищут, - пожаловалась Надежда.Супруга Николая утверждает, что сотрудники полиции несильно заинтересованы в поисках пропавшего.- Мне сказали, что мое заявление приняли, ориентировку везде распространили, а ходить и искать мужа по городу свободных людей в отделе полиции нет, - пожаловалась на бездействие правоохранителей девушка.На протяжении месяца Надежда, родители и сослуживец мужа со своей беременной супругой прочесывают улицы и районы города. До сих пор молодая жена не может поверить, что семьянин и любящий отец мог просто уйти из их жизни. Она не теряет надежду, что скоро он вернется домой живым.Николаю на вид – около 30 лет, его рост – 160 сантиметров. Он крупного телосложения, глаза голубого цвета, пухлые губы. Из особых примет: у него на губе и носу есть шрам, правая рука забита тату. На руке у него набиты «22 обрсп» и мужчина с двумя малышками. В день исчезновения он был одет в шорты и куртку.Дома Николая ждет жена с дочерьми. Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите по номеру: 8-992-047-99-71 (Надежда).