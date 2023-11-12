Боец СВО из Ростовской области приехал в отпуск к семье и пропал без вести

Фото: Жена Николая Надежда.

Боец из Ростовской области приехал из зоны СВО в отпуск и пропал без вести. 31-летний житель Гуково Николай Басов не выходит на связь уже неделю.Николай служит в зоне спецоперации второй год. В конце октября ему дали отпуск, и он приехал к семье. В пятницу, 3 ноября, он пошел на встречу с друзьями и больше домой не вернулся.- Как мне сказали, он стал свидетелем поджога машины и был в полиции. Последний раз я говорила с ним в понедельник, мы с детьми ждали его дома. Но домой он не вернулся, а телефон вскоре оказался отключен, - рассказала Надежда.В отчаянии супруга пропавшего обратилась в полицию. Однако за неделю поиски не продвинулись. По-прежнему никто не знает о местонахождении Николая.- Мы вместе уже 11 лет. Воспитываем двух дочек. Он первый раз так бесследно пропал, - призналась жена бойца.Рост Николая - 160 сантиметров, крупное телосложение, глаза голубые, пухлые губы. Из примет: на губе и носу шрам, вся правая рука забита тату. На руке набито 22 обрсп и мужчина с 2 девочками. Из дома мужчина ушел в куртке и шортах.Дома отца ждут дочки. Надежда очень волнуется и просит оказать содействие в поисках супруга. Если вы что-то знаете о его местонахождении, позвоните: 8-992-047-99-71 (Надежда).