Родные погибшей на заводе ростовчанки добились выплат пособия для ее дочери
В Ростове родственники погибшей на заводе ростовчанки добились выплаты пособий для ее дочери. «Желдорреммаш» больше полугода не мог начислить пенсию по потере кормильца 6-летней Варе.
— К сожалению, в результате ослабления контроля со стороны ответственных лиц были задержаны выплаты ежемесячного пособия ребенку Елены. В настоящее время нарушение устранено, выплаты произведены в полном размере единым платежом. По факту халатности проводится служебное расследование, вопрос — на особом контроле у руководства компании. Виновные будут наказаны, — цитирует DonDay пресс-службу предприятия.
Примечательно, что деньги на пособия ребенку нашлись после нескольких публикаций в СМИ. Проблема решилась через день после того, как ее предали огласке.
Елены Липчанской не стало 19 апреля 2023 года. В тот день 32-летняя горожанка была на смене и проверяла катушки трансформаторов. В какой-то момент женщину ударило сильным разрядом тока. Она скончалась на рабочем месте, на испытательном участке.
По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Осенью дело передали в Железнодорожный районный суд Ростова. Фигурантом стал один из сотрудников предприятия, ответственный за безопасность работников на участке. Спустя полгода его приговорили к двум годам условно.