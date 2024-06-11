«Желдорреммаш» полгода не платит пенсию дочери сотрудницы, погибшей на работе
Ростовский филиал завода «Желдорреммаш» полгода не платит пенсию дочери погибшей сотрудницы. Об этом сообщил DonDay.ru.
Трагедия, после которой 6-летняя Варя осталась без мамы, случилась 19 апреля 2023 года. В тот день испытатель электрических машин «Желдорреммаша» Елена Липчанская проверяла катушки трансформаторов. Ее ударило током, из-за чего 32-летняя женщина скончалась на испытательном участке.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Фигурантом стал сотрудник, отвечающий за безопасность работников. Железнодорожный районный суд Ростова признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно.
Пока шли судебные разбирательства, завод перестал выплачивать дочери погибшей пенсию по потере кормильца. Первая и последняя выплата поступила в октябре — сразу за полгода с момента гибели Елены. Затем должны были перечислять деньги ежемесячно, но по факту не платили вообще. В бухгалтерии завода, по словам мужа погибшей, никто ничего не знает. Однако обещают разобраться с проблемой в течение месяца.
По данным сайта sbis, выручка «Желдорреммаша» составила 67,7 миллиарда рублей за 2023 год. Очевидно, ежемесячные выплаты в размере 4,6 тысячи рублей были посильны для предприятия. Почему их не перечисляют Варе, неизвестно.