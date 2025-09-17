Новости
Ландшафтный пожар в Каменск-Шахтинске перекинулся до частных домов

Пожар в Каменск-Шахтинске перекинулся на жилые дома. Сухая растительность вспыхнула 17 сентября в Лиховском микрорайоне. Сильный ветер разнес пламя вокруг. Очаг возгорания находится находится на улице Советской.

Огонь захватил 700 квадратных метров и перекинулся на жилые дома, как сообщают в ГУ МЧС. Тушением занимаются 55 человек и 17 единиц техники. В борьбе с возгоранием участвует в том числе пожарный поезд.

На данный момент пожар затронул пять частных домов и хозяйственную постройку. О пострадавших пока не сообщали.

По словам главы города Александра Камоцкого, для жителей в данный момент организуют пункт временного размещения в спортзале школы № 18.
Фото: МЧС РО
