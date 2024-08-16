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Родные ищут 52-летнего ростовчанина, пропавшего без вести

Родные ищут 52-летнего ростовчанина, пропавшего без вести
В Ростове разыскивают 52-летнего мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении Сергея Любицкого ничего не известно второй день.

Последний раз его видели 15 августа, когда он ушел из дома. Горожанин не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день. На звонки и сообщения мужчина не отвечал. Тогда родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию. Позже к поискам подключились волонтерские отряды.

Рост пропавшего составляет около 175 сантиметров, телосложение — нормальное. У ростовчанина карие глаза, темно-русые волосы. В день исчезновения он был одет в белые шорты и серую майку. На ногах — серые кроссовки. С собой мужчина взял черную сумку.

Если вы видели Сергея Любицкого или знаете что-нибудь о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8(800)700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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