Таганроженка Воеводина через суд требует алименты от экс-короля Малайзии



Бывший король Малайзии и модель из Таганрога Оксана Воеводина спустя полгода после развода не могут уладить конфликт. Фарис Петра не признаёт сына Леона и отказывается содержать его.



Красотка вышла замуж за монарха в 2018 году. Через месяц после церемонии мужчина отправил её из Малайзии в Москву. Больше они не виделись. Спустя примерно полгода Фарис в одностороннем порядке расторг брак, даже ни разу не взглянув на маленького сына, который родился в мае 2019-го.



Чтобы полюбовно решить проблему и при этом обеспечить своему ребёнку безбедное существование, девушка не раз пыталась наладить контакт с экс-монархом. Сообщалось, что она даже предлагала бывшему супругу дружбу, чтобы Леон не рос без отца. Однако мужчина не шёл на уступки. Он требовал, чтобы Оксана залегла на дно, и угрожал ей. Девушка поступила наоборот: стала афишировать свою жизнь. По её словам, так она чувствует себя в безопасности. Малайзиец отказывается признавать отцовство, утверждая, что Воеводина родила сына от другого мужчины.



Оксана сейчас вынуждена в одиночку воспитывать Леона. Устав ждать действий со стороны Фариса, она в конце концов подала в суд на экс-супруга. Если мужчина будет всё так же отнекиваться, супругам придётся делать текст ДНК. В случае, если тест подтвердит отцовство, суд потребует, чтобы он выплачивал ребёнку немалые алименты.