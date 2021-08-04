Рядом с Ростовом-на-Дону откроют новые торговые комплексы и рынки

В Ростовской области откроют пять новых торговых комплексов и рынков, куда смогут переехать предприниматели с закрытых аксайских рынков. Часть из них будут находиться в Аксайском районе, а также в Батайске и Азовском районе.Планы строительства уже предоставили компании «Вертикаль», «Группа строительных компаний ДОН», «Гарант», «Меркурий» и «Управление недвижимостью». Новые комплексы должны обеспечить жителей торговыми площадками, а арендаторов, потерявших место, - возможностью работать. Первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров лично поприсутствовал на всех объектах, чтобы самостоятельно оценить ситуацию.- Задача, которая стоит, - как можно быстрее создать новые рабочие места, чтобы предприниматели с закрытых торговых территорий были перемещены на новые площадки и могли сохранить свой бизнес и продолжить торговую деятельность на законных основаниях, - подчеркнул замгубернатора донского региона Виктор Гончаров.Работы ведутся в ускоренном темпе уже сейчас. Один из комплексов частично открыт, ещё три станут доступны для предпринимателей к концу этого года. Со временем пространство будет расширяться, и к 2023 году все объекты будут полностью готовы к использованию.Предприниматели смогут сами выбрать площадку себе по душе - где-то раньше появятся фуд-зоны и столовые, где-то пространство больше, где-то расположение удобнее. Условия и сроки сотрудничества будут обсуждаться с инвесторами напрямую, конечно, при содействии властей региона.Напомним, три из пяти представленных предпринимателям торговых площадок входят в список «100 губернаторских проектов». Это «АГРО МОЛЛ», ООО «Вертикаль», ООО «Управление недвижимостью» в Аксайском районе и АО «ГСК «Дон» в Батайске.