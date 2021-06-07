В Азовском районе откроют оптово-розничную торговую площадку «Донской Базар»

В Ростовской области появится площадка для размещения оптово-розничных торговых объектов «Донской Базар». Площадь нового объекта составит 58 гектаров. Участок расположен в поселке Койсуг Обильненского сельского поселения. Он находится рядом с тремя крупными городами региона: вплотную к Батайску, в 10 километрах от Ростова, в 16 - от Азова. Кроме того, поселок оказался еще и вблизи трассы М-4-«Дон».Вопрос о строительстве новой территории для оптово-розничных торговых объектов появился после того, как тысячи предпринимателей лишились рабочих мест на рынках «Атлант», «Алмаз», «Строительный» и «Овощной». Власти признали проект «Донского базара» выгодным и приоритетным. Важность этого объекта отметили на заседании совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области. Проект строительства площадки включили в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». Инвестор уже ведет диалог с предпринимателями о возможности их переезда на новую территорию.Возведением торговой площадки займется надежный застройщик жилья - «ИНПК Девелопмент». Для удобства покупателей инвестор планирует сделать удобный съезд с автодороги Ростов-Азов. Также во время реализации проекта планируют построить дорогу от улицы Фермерской в Батайске к торговой площадке. Это позволит направить потоки транспорта в обход близлежащих жилых районов.Кроме того, при строительстве инвестор планирует учесть мнение предпринимателей, чтобы обеспечить комфортное размещений на новом рабочем месте. Компания открыта для диалога и предложений.С одной стороны «Донской базар» будет отгорожен от жилой зоны рекой. Отдаленность торговых площадей не помешает жителям многоэтажек и частных секторов. С другой стороны, торговый объект будет отдален от жилой зоны необходимыми конструкциями и сооружениями.В проект инвестируют около 1,8 миллиарда рублей. Его реализация состоит из трех этапов с 2021 по 2023 годы. Сейчас площадку подготовили для начала реализации первого этапа площадью 15 гектаров. На него инвестор потратит порядка 400 миллионов рублей собственных средств, а на последующие два - по 700 миллионов. Первая очередь торгового комплекса может открыться уже в конце 2021 года.Торговые ряды появятся на площади 80 тысяч квадратных метров, из которых 25 - отведут под парковку. Однако там тоже планируют вести торговлю, как это практиковали в районе старого аэропорта.Оптово-розничная торговая площадка «Донской базар» обеспечит не менее 50 рабочих мест для управляющей компании и более шести тысяч — для арендаторов. Это позволит не только решить проблему торговцев с закрытых аксайских рынков, но и освободить территорию старого аэропорта.Предполагается, что ежегодные налоговые отчисления с нового объекта будут достигать 400 миллионов рублей.