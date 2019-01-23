Рейсы из Москвы в Ростов и обратно отменили из-за снегопада



На выходных компания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Ростов и обратно. В столице 26 и 27 января прогнозируется сильный снегопад.



В субботу отменён рейс из Шереметьево, запланированный на 17 часов 10 минут. В этот же день из Платова не вылетит самолёт на 20 часов 10 минут.



В воскресенье в Ростов не смогут отправиться люди, рассчитывавшие улететь в 10 часов. В общей сложности отменено 130 рейсов из Москвы в разные направления.