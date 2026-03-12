Реставрацию панно из ресторана «Балканы» в Ростове планируют завершить к марту

Фото: соцсети

Реставрацию панно из ресторана «Балканы» в Ростове, известного своим легендарным интерьером, планируют завершить к марту. Волонтеры начали его реставрировать еще летом прошлого года.Реставратор Марина Яблонская рассказала редакции DonDay, что основная часть работы уже выполнена. Осталось изготовить еще восемь плит из общего числа в сорок две, которые волонтеры намерены завершить до конца текущего месяца.Марина отметила, что место для размещения мозаики пока не определено. Однако известно, что оно будет располагаться в Кировском районе города. После завершения изготовления всех плит начнутся монтажные работы, которые займут некоторое время. Полностью завершить проект планируется до лета.Напомним, что плиты общественники забрали еще в прошлом году. Поскольку заброшенный ресторан на Нижнебульварной выкупил частный собственник, общественные деятели опасались, что его могут снести вместе с панно, поэтому по согласованию с владельцем волонтеры забрали плиты и начали процесс реставрации.