В Ростове ищут подрядчика, который займется содержанием пляжа на Зеленом острове

Фото: Donday

Ростов готовится к летнему сезону 2026 года, и одним из ключевых направлений подготовки станет обновление и поддержание пляжа на Зеленом острове. Известно, что на эти цели будет выделено порядка 4,3 миллиона рублей.Информация о тендере появилась на портале государственных закупок. Управление жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского района Ростова-на-Дону инициировало процесс поиска подрядной организации, которая возьмет на себя ответственность за содержание пляжа на Зеленом острове в течение всего предстоящего сезона.Согласно конкурсной документации, исполнителя работ ждет комплекс задач, направленных на обеспечение высочайшего уровня комфорта и безопасности. Среди первоочередных мер – двукратная очистка дна акватории пляжа, занимающей около 2,1 тысячи квадратных метров. Первая очистка запланирована на конец мая, а вторая пройдет в период с июля по сентябрь.Ключевым аспектом станет забота о чистоте воды и песка. Подрядчик обязуется провести ряд лабораторных исследований, чтобы гарантировать полное соответствие всем санитарным нормам и требованиям.Особое внимание уделяется борьбе с насекомыми и грызунами. На территории пляжа площадью 2,2 гектара дважды за сезон будут проведены работы по дератизации и дезинсекции. Комплексная обработка направлена на полное устранение мух, комаров, муравьев, клопов и блох, включая их личинок, что позволит обеспечить максимально приятный отдых для всех посетителей.Помимо экологической составляющей, главным приоритетом является безопасность отдыхающих. Победитель конкурса должен будет обеспечить ежедневное присутствие на пляже двух профессиональных спасателей-матросов, а также как минимум одной медицинской сестры. Их рабочее время будет охватывать период с 10:00 до 20:00, гарантируя оперативное оказание помощи в случае экстренных ситуаций.Все работы по подготовке и содержанию пляжа должны быть завершены к 30 сентября 2026 года. До 20 марта текущего года принимаются заявки от потенциальных участников конкурса.