СК возбудил дело по факту пожара на донском стекольном заводе с пятью пострадавшими

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области ведут расследование крупного пожара, который произошел 11 марта на АО «Каменский стекольный завод». В результате инцидента пострадали пять работников предприятия, которые получили ожоги и были госпитализированы. На данный момент их состояние оценивается как стабильное.По предварительной информации, причиной возгорания, вспыхнувшего на улице Заводской, стали сварочные работы. Огонь охватил значительную площадь на территории завода.Следственный комитет по Ростовской области уже возбудил уголовное дело. Оно расследуется по статье, касающейся нарушения требований охраны труда. Согласно законодательству такое преступление может повлечь за собой штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до одного года.Дополнительно, прокуратура региона начала свою проверку соблюдения правил охраны труда на предприятии, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.