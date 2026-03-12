Верховный суд России утвердил возбуждение уголовного дела против ростовского судьи Маслова

Фото: Donday

Верховный суд Российской Федерации признал законным решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Артура Маслова. Данное решение, опубликованное на официальном сайте высшей инстанции, подтверждает согласие Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), выданное в декабре 2025 года.Артуру Маслову инкриминируется вынесение заведомо неправосудного приговора. Следствие полагает, что судья, зная об отсутствии законных оснований для условного наказания (учитывая личность подсудимого, характер преступления, наличие непогашенной судимости и рецидив), назначил наказание, не связанное с лишением свободы. Впоследствии это решение было отменено в апелляционной инстанции и заменено на реальный срок.Защита Артура Маслова пыталась оспорить разрешение на возбуждение уголовного дела, обратившись с административным иском в Верховный суд РФ. Однако Судебная коллегия по административным делам ВС РФ оставила решение ВККС в силе, указав, что вопросы достаточности доказательств виновности находятся вне компетенции коллегии. Таким образом, законность возбуждения дела против Маслова была подтверждена.Артур Маслов является одним из пяти обвиняемых по делу о предполагаемой коррупционной схеме, организованной экс-председателем суда Ростова Еленой Коблевой. По версии следствия, Коблева создала преступную группу из судей, которые систематически получали взятки за вынесение нужных решений. Помимо Маслова, под подозрением находятся бывшие судьи Эльмира Пономарева, Олег Батальщиков и Наталья Цмакалова.