Вблизи Таганрогской птицефабрики загорелись камыши на большой площади

На большой территории рядом с Таганрогской птицефабрикой вспыхнул пожар в камышах. Происшествие случилось 11 марта в селе Новоприморская.

Спасатели ликвидировали возгорание камышей рядом с предприятием. Огонь мог бы повредить здание птицефабрики, но его удалось остановить. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области сообщили, что пострадавших нет.
Фото: ДПЧС
