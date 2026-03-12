Вблизи Таганрогской птицефабрики загорелись камыши на большой площади

Фото: ДПЧС

На большой территории рядом с Таганрогской птицефабрикой вспыхнул пожар в камышах. Происшествие случилось 11 марта в селе Новоприморская.Спасатели ликвидировали возгорание камышей рядом с предприятием. Огонь мог бы повредить здание птицефабрики, но его удалось остановить. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.В региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области сообщили, что пострадавших нет.