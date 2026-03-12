Земельный участок под садоводство выставили на торги в Ростове-на-Дону

Фото: документация ГИС Торги

В Ростове-на-Дону на продажу выставили земельный участок, предназначенный для садоводства. Информация об этом поступила от пресс-службы местной администрации.Инициатива проведения данного аукциона связана с решением Советского районного суда города, который предписал изъять этот участок для дальнейшей продажи.Участок площадью 724 квадратных метра имеет свою специфику: на нем находится капитальное строение, которое было признано самовольной постройкой и подлежит сносу. Стартовая стоимость участка установлена в размере шести миллионов рублей. Эта сумма рассчитана без учета расходов на демонтаж незаконно возведенного объекта.Заявки от потенциальных участников принимаются включительно до 25 марта. Торги, по итогам которых будет определен новый собственник земли, пройдут через пять дней после окончания срока подачи заявок.