Владимир Якушев и Марат Хуснуллин оценили масштабный проект комплексного развития «Новый Ростов»
Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетили территорию комплексного развития «Новый Ростов» в Ростове-на-Дону. Визит состоялся в рамках окружного отчетно-программного форума партии «Единая Россия» на тему «Жилье».
На мероприятии также присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Делегация осмотрела масштабный проект «Новый Ростов», реализуемый группой компаний «ЮгСтройИнвест» под руководством Юрия Иванова. Проект предполагает создание нового городского района на территории бывшего аэропорта, который станет современной точкой притяжения для жителей города. Здесь планируется объединить жилые кварталы, социальную и спортивную инфраструктуру, а также зоны для отдыха и семейного досуга.
В рамках визита гости ознакомились с кварталом «Смартполет» – первым реализованным жилым проектом на территории «Нового Ростова». Строительство, начавшееся в 2023 году, подходит к завершению: 15 из 17 домов уже построены, два находятся на финальной стадии. Квартал, рассчитанный на более чем четыре тысячи квартир, пользуется высоким спросом, большинство квартир проданы до ввода в эксплуатацию. Проект воплощает современные принципы градостроительства: закрытые дворы без автомобилей, переменная этажность и благоустроенные общественные пространства.
Особое внимание в «Новом Ростове» уделяется социальной инфраструктуре. Всего запланировано строительство шести школ и одиннадцати детских садов. В квартале «Смартполет» уже функционируют детский сад на 200 мест и школа с бассейном на 1100 учащихся.
Рядом продолжается развитие инфраструктуры: в квартале «Эстет» возводится детский сад на 300 мест, а в жилом квартале «Движение61» строится школьный комплекс на 900 учеников. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, оценивая реализацию проекта, отметил значимость законодательной базы.
Проект «Новый Ростов» соответствует принципам народной программы партии «Единая Россия», предусматривая комплексное развитие с одновременным созданием жилья и всей необходимой социальной инфраструктуры. В перспективе район обеспечит комфортным жильем и современной инфраструктурой тысячи ростовских семей.