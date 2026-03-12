В Ростовской области зафиксировали первый укус клеща в 2026 году

Фото: Нейросеть

Весна приходит, и вместе с ней просыпаются не только цветы, но и клещи. Так, днем 11 марта 2026 года в Волгодонске был зарегистрирован первый в этом году случай укуса клещом. Об этом сообщает портал DonDay.Эксперты из Центра гигиены и эпидемиологии говорят, что сейчас просыпаются те клещи, которые не боятся холода. Скоро появятся и те, кто любит потеплее. Поэтому, если вы собираетесь на природу, будьте очень внимательны.Что нужно делать, чтобы клещи вас не укусили?- Одевайтесь правильно: надевайте одежду, которая закрывает тело. Лучше всего — с длинными рукавами, чтобы манжеты плотно прилегали к запястьям и был воротник.- Не забудьте про голову: наденьте головной убор.- Используйте специальные средства: можно купить спреи или аэрозоли, которые отпугивают клещей. Они называются репелленты.Специалисты очень просят всех жителей Ростовской области быть осторожными и беречь себя от укусов клещей.