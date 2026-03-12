Новости
На фоне слухов о расставании с певицей Моной Эльдар Джарахов дал комментарий об их отношениях

Блогер Эльдар Джарахов прокомментировал слухи о возможном разрыве с ростовской певицей Моной (Дашей Кустовской). По его словам, пара переживает непростой период.

– Сейчас я предпочитаю не обсуждать это. 2025 год выдался тяжелым, и мы с Дашей пока не готовы говорить о личной жизни, — отметил Эльдар Джарахов на публичном мероприятии.

Отношения между Моной и Эльдаром начались в 2024 году. Их часто видели вместе на светских раутах, они делились романтическими снимками. В телепередачах пара открыто говорила о своих чувствах.

Однако к концу 2025 года совместные выходы в свет стали реже. Последнее совместное фото было сделано летом, а на мероприятиях они появлялись по отдельности. Даша не отвечает на вопросы фанатов, что подогревает интерес к их отношениям.

Поклонники пары надеются, что они смогут преодолеть трудности и восстановить гармонию.
Фото: DonDay
