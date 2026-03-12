Водитель фуры, насмерть сбивший троих рабочих под Каменском, не смог оспорить приговор

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Ростовский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе Виталия С. — водителя, по вине которого в ДТП погибли три человека. Мужчина утверждал, что не специально снес людей на обочине. По его словам, всему виной внезапный обморок за рулем. Однако суд снова ему не поверил.История этой страшной аварии на трассе М-4 «Дон» тянулась больше года. 3 марта 2025 года 54-летний водитель грузовика ехал через Каменский район. В какой-то момент КамАЗ вылетел на обочину. Там велись дорожные работы, стояла «ГАЗель» строителей. Та по инерции снесла бригаду рабочих. Трое из них погибли, а четвертый с тяжелыми травмами уехал на «скорой».Водителя задержали. На суде он утверждал, что перед столкновением упал в обморок, поэтому не мог ничего изменить. Каменский районный суд счел этот рассказ попыткой уйти от ответственности, так как сразу после аварии с телефона Виталия поступил звонок в экстренные службы. Осужденному дали пять с половиной лет колонии.Виталий сдаваться не собирался. В апелляционном постановлении его защита просила о полной отмене приговора. Юристы просили снова рассмотреть версию о потере сознания.Ростовский областной суд, изучив материалы, не нашел поводов для сомнений в решении первой инстанции.2 марта этого года, ровно за день до годовщины трагедии, суд принял решение: приговор оставить в силе. У осужденного есть право обжаловать его в Четвертом кассационном суде.