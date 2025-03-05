Ремонт трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский сделают за 180 млн рублей

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В Ростовской области планируют потратить около 180 миллионов рублей на ямочный ремонт. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 5 марта.Такую сумму выделили на ремонт пяти километров трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск. Работы будут проводиться на участке дороги между 329-м и 334-м километрами, с двух сторон. Этот отрезок расположен в районе хутора Божковка в Каменском районе и является частью важной транспортной артерией региона.Подрядчик должен будет выполнить устройство защитных слоев покрытия, что обеспечит безопасность движения в непогоду и продлит срок службы дороги.Ранее донские автомобилисты неоднократно жаловались на качество федеральных трасс. В 2024 году количество платных участков увеличилось, но это не привело к улучшению состояния дорог.В прошлом году под Шахтами сотни машин пробили колеса из-за плохого покрытия, и водители были вынуждены ожидать мобильные шиномонтажи. Мелкие ДТП из-за плохого состояния дорог происходят десятками тысяч.Стоимость проезда по платным участкам дорог для легковых автомобилей составляет до 650 рублей, а для грузовых – до 1 000 рублей.Ремонт трассы планируется завершить к 15 августа 2026 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 21 марта, а победитель будет объявлен 25 марта.