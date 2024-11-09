На ремонт небольшого участка трассы Ростов - Волгодонск потратят 31 млн рублей

Фото: Минтранспорта Ростовской области.

Администрация Багаевского района в Ростовской области ищет подрядчика для проведения ремонта двухкилометрового участка на трассе Ростов - Волгодонск. Информация об этом появилась 7 ноября на сайте госзакупок.Ремонтируемый участок представляет собой 2 километра дороги в районе хутора Карповка на трассе М-4 "Дон" до Семикаракорска и Волгодонска. Работы должны быть выполнены в период с 1 апреля по 1 июля 2025 года. Максимальная сумма контракта составляет 31 миллион рублей.В техническом задании уточняется, что победитель тендера должен быть специализированной организацией, занимающейся ремонтом и строительством дорог. Среди задач подрядчика — демонтаж старого покрытия, выполнение земляных и подготовительных работ, укладка битумного покрытия и вывоз строительных отходов.Принимая во внимание протяженность и стоимость работ, стоимость одного метра дорожного покрытия составляет около 15,5 тысячи рублей.Имя выбранного подрядчика станет известно 15 ноября.