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В Красном Сулине река Кундрючья превращается в болото

В Красном Сулине река Кундрючья превращается в болото
В Красном Сулине река Кундрючья может превратиться в болото. Местные жители выразили недовольство состоянием реки и опубликовали фотографии в социальных сетях.

По словам жителей, в последнее время река покрылась илом. Это может привести к снижению уровня кислорода в воде и гибели рыбы. Также такая проблема сопровождается неприятным запахом.

Как сообщил Вячеслав С., раньше в этом месте купались и отдыхали много людей, а с некоторых пор здесь никого.

Река нуждается в очистке и внимании специалистов по охране окружающей среды.
Фото: соцсети
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