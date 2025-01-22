В Красном Сулине река Кундрючья превращается в болото

Фото: соцсети

В Красном Сулине река Кундрючья может превратиться в болото. Местные жители выразили недовольство состоянием реки и опубликовали фотографии в социальных сетях.По словам жителей, в последнее время река покрылась илом. Это может привести к снижению уровня кислорода в воде и гибели рыбы. Также такая проблема сопровождается неприятным запахом.Как сообщил Вячеслав С., раньше в этом месте купались и отдыхали много людей, а с некоторых пор здесь никого.Река нуждается в очистке и внимании специалистов по охране окружающей среды.