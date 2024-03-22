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Из Ростова в Азов начнут курсировать суда «Валдай»

Из Ростова в Азов начнут курсировать суда «Валдай»
Из Ростова в Азов будут ходить суда на подводных крыльях «Валдай». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Время в пути между городами займет около 40 минут. На борту смогут находится до 45 пассажиров. Длина судна достигает 21 метра. Скорость - 65 км в час.

Капитан-механик скоростного пассажирского судна «Валдай» Александр Круглов сообщил, что в судовождении могут возникнуть трудности.

- Это изменение уровня воды из-за сгонно-нагонных явлений, интенсивное движение, много флота. Но мы справимся. Обкатываемся, тренируемся, изучаем, а скоро повезем первых пассажиров,- отметил Александр Круглов.

Отметим, в будущем для донского региона планируется закупить судно на подводных крыльях «Метеор 120». Оно будет более вместительным: до 120 пассажиров.
Фото: Правительство Ростовской области
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