Из Ростова в Азов начнут курсировать суда «Валдай»

Фото: Правительство Ростовской области

Из Ростова в Азов будут ходить суда на подводных крыльях «Валдай». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.Время в пути между городами займет около 40 минут. На борту смогут находится до 45 пассажиров. Длина судна достигает 21 метра. Скорость - 65 км в час.Капитан-механик скоростного пассажирского судна «Валдай» Александр Круглов сообщил, что в судовождении могут возникнуть трудности.- Это изменение уровня воды из-за сгонно-нагонных явлений, интенсивное движение, много флота. Но мы справимся. Обкатываемся, тренируемся, изучаем, а скоро повезем первых пассажиров,- отметил Александр Круглов.Отметим, в будущем для донского региона планируется закупить судно на подводных крыльях «Метеор 120». Оно будет более вместительным: до 120 пассажиров.