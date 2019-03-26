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Из Ростова возобновят рейсы в Калугу

Из Ростова возобновят рейсы в Калугу
Фото: Goodfon.ru
Из донской столицы возобновят прямые рейсы в Калугу. Начало полётов запланировано на 3 апреля. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе международного аэропорта Калуги.

Вылеты будут осуществляться дважды в неделю – в среду и воскресенье. Согласно расписанию из Ростова самолёт будет вылетать в 10:10 и прибывать в Калугу в 11:45. Время обратного вылета – в 17:55, прибытие в Ростов – в 19:30.

Время в пути составит 1 час 35 минут. Стоимость билетов начинается от 656 рублей.

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