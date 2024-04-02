Между Ростовом и Азовом начали курсировать скоростные речные суда

Фото: правительство РО.

Два скоростных судна «Валдай» начали курсировать между Ростовом и Азовом. Речной транспорт отправился в первый рейс по реке Дон 1 апреля.Ежедневно гости и жители двух городов смогут трижды в день плавать туда и обратно. Из Азова в донскую столицу пассажирское судно на подводных крыльях отправляется в 7:30 и в 15:00. В обратном направлении — только в 10:00. Время в пути составляет час. Билет в одну сторону стоит 250 рублей. В 11:30 и 13:00 из Азова отправляются экскурсии на водном транспорте. Их цена составляет 500 рублей.Купить билеты можно в Ростове, на набережной у причала № 27. В Азове — у причала № 14. В правительстве Ростовской области уточнили, что бронировать места заранее не получится: они поступают в продажу за полчаса до отправления судна.«Валдай» вмещает в себя 45 человек. Судно способно развивать скорость до 65 километров в час, а дальность его плавания достигает 400 километров.До конца 2024 года для донского региона планируют закупить еще судно на подводных крыльях «Метеор». Оно будет более вместительным: до 120 пассажиров. Теплоход пустят по маршруту Ростов — Таганрог — Волгоград.