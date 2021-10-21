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Рейс Ростов - Сочи задержали на несколько часов

Рейс Ростов - Сочи задержали на несколько часов
В ростовском аэропорту задержали рейс А4-123, направлявшийся в Сочи. Авиасудно RRJ-95B компании «Азимут» вылетит в курортный город на несколько часов позже - после полудня 23 октября.

По расписанию самолет должен был отправиться в Сочи в 8:50 и приземлиться там ровно в 10 часов. Однако позже стало известно, что рейс будет задержан более чем на три часа. Воздушное судно покинет Ростов ориентировочно в 12:10.

В донском аэропорту не смогли оперативно прокомментировать задержку рейса. Однако на онлайн-табло в аэропорту Сочи указано, что задержаны еще несколько утренних рейсов. Так, в курортный город опаздывают самолеты из Москвы, Воронежа и Симферополя. Возможно, причиной могла стать непогода.
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