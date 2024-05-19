Фото: DonDay

Регулярное автобусное сообщение из Ростова в Стамбул начнется с 25 мая. Соответствующая информация размещена в социальной сети "Донавто".Транспорт будет отправляться каждые вторник и пятницу с Главного автовокзала. На сайте указано, что время в пути составит 39 часов. Сам билет обойдется почти в девять тысяч рублей. Перевозчиком выступает Mercedes-Benz.Пассажирам обещана поездка на комфортабельном автобусе с Wi-Fi, кондиционером для каждого пассажира и холодильником с напитками. Во время поездки всем желающим предлагают кофе, чай и сладости.