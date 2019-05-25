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Разыскиваемую в Ростовской области пенсионерку из Подмосковья нашли живой

Разыскиваемую в Ростовской области пенсионерку из Подмосковья нашли живой
Живой нашли разыскиваемую на Дону пенсионерку из Московской области. О том, что 73-летняя Евгения Мошкина вернулась домой, стало известно вечером 27 мая.

Женщину не могли найти в течение трёх суток. Она пропала в городе Раменское. В поисках участвовали родные Евгении Борисовны и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Ориентировки были разосланы в некоторые регионы России. Отмечалось, что Мошкина нуждалась в медицинской помощи и могла потерять память.

Теперь она находится дома вместе с семьёй. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.

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