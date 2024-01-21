Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Разбившаяся насмерть при авиакатастрофе пара из Волгодонска любила путешествовать

Разбившаяся насмерть при авиакатастрофе пара из Волгодонска любила путешествовать
Разбившаяся насмерть при авиакатастрофе пара из Волгодонска любила путешествовать. Анна Евсюкова делилась на своей странице в соцсетях снимками из разных стран, в которых они посетили с мужем.

Женщина публиковала фото с животными, в том числе экзотическими. На снимках запечатлены различные места и достопримечательности.

По словам знакомых, супругам очень нравился Таиланд — туда они отправлялись отдыхать каждый год. В декабре 2023-го семья также полетела на курорт. В какой-то момент Анна заболела и ее положили в местную больницу. Врачи подключили женщину к аппарату ИВЛ. Чтобы транспортировать ее домой, понадобился частный рейс.

На борту было только одно место для сопровождающего. С Анной полетел супруг Анатолий. Их сын Виталий, который был на отдыхе вместе с родителями, полетел в Россию обычным рейсом. Он благополучно долетел домой.

Частный самолет компании «Атлетик Групп» вылетел из города Патайя, потом дозаправился в Гае (Индия) и направлялся в Ташкент (Узбекистан). Там авиасудно должны были еще раз дозаправить, затем самолет полетел бы в город Жуковский (Россия). Но до места назначения он не добрался. Судно пропало с радаров и разбилось в горах Афганистана.
Фото: соцсети Анны Евсюковой.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.