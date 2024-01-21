Фото: соцсети Анны Евсюковой.

Разбившаяся насмерть при авиакатастрофе пара из Волгодонска любила путешествовать. Анна Евсюкова делилась на своей странице в соцсетях снимками из разных стран, в которых они посетили с мужем.Женщина публиковала фото с животными, в том числе экзотическими. На снимках запечатлены различные места и достопримечательности.По словам знакомых, супругам очень нравился Таиланд — туда они отправлялись отдыхать каждый год. В декабре 2023-го семья также полетела на курорт. В какой-то момент Анна заболела и ее положили в местную больницу. Врачи подключили женщину к аппарату ИВЛ. Чтобы транспортировать ее домой, понадобился частный рейс.На борту было только одно место для сопровождающего. С Анной полетел супруг Анатолий. Их сын Виталий, который был на отдыхе вместе с родителями, полетел в Россию обычным рейсом. Он благополучно долетел домой.Частный самолет компании «Атлетик Групп» вылетел из города Патайя, потом дозаправился в Гае (Индия) и направлялся в Ташкент (Узбекистан). Там авиасудно должны были еще раз дозаправить, затем самолет полетел бы в город Жуковский (Россия). Но до места назначения он не добрался. Судно пропало с радаров и разбилось в горах Афганистана.